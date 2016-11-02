Фейгін прогнозує інформаційне вкидання у справі Сущенка

Адвокат незаконно утримуваного Росією українського журналіста Романа Сущенко Марк Фейгін прогнозує, що російська пропаганда готує інформаційне вкидання в справі про зване "шпигунство".



Про це він сказав на прес-конференції в Києві в середу.



"Ми повинні очікувати до кінця року якогось вкидання... Для міжнародної думки буде вкинуто, може, якийсь фільм або відеозапис... Будуть розповідати про те, якого страшного шпигуна в особі Романа Володимировича Сущенка піймали. І що все агентство "Укрінформ" суцільні шпигуни. Це буде точно", – сказав адвокат.



Фейгін зазначив, що фігурантом цієї контркампанії, очевидно, буде і він як затаврований в Росії "русофоб і жидобандерівець".



Про тимчасові перспективи розгляду справи Сущенка Фейгін зазначив наступне:



"Процес у справі Сущенка може затягнутися. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексом до 2 років може бути термін попереднього слідства".



Але оскільки питання знаходиться в політичній площині, за словами адвоката, "якщо нагорі буде прийнято рішення про обмін, можуть як прискорити, так і затягнути".



Відповідаючи на запитання, коли буде наступне судове засідання, захисник Сущенка відповів:



"Найближче засідання – це продовження арешту. Термін закінчується 30 листопада. Десь за тиждень 23-е, 25-е або 26-е пройде засідання, яке продовжить йому термін утримання під вартою ще на 3-4 місяці".



За словами Фейгіна, на це засідання в Лефортовський суд Москви на оголошення вступної резолютивній частині постанови повинні пустити журналістів.



Що стосується основного суду, то адвокат нагадав, що він буде закритим.



Валентина Романенко, УП