Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Питання з обміном Сущенка може вирішити тільки Путін - Фейгін

Середа, 12 жовтня 2016, 05:28

Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає затриманого в Росії за звинуваченням в "шпигунстві" українського журналіста Романа Сущенка, вважає, що звільнення його підзахисного можливо тільки через обмін і вирішити це може виключно президент Росії Володимир Путін.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода"

За його словами, питання про обмін не вирішують ні слідчий у цій справі, ні навіть начальник слідчого управління ФСБ Росії.

"У тій гострій ситуації, в якій перебувають відносини Росії і України, Росії та Заходу, ви ж розумієте, що ніхто не стане звільняти Сущенка просто так. Ось обмін одних на інших – це припустима конструкція. Тому я вважаю, що обмін – це та конструкція, яка припустима в цій ситуації, але просто для неї потрібно створювати умови", - сказав адвокат.

За словами Фейгіна, в російському суді, де справу розглядають як закриту через "державну таємницю", надій на виправдання Сущенка немає.

"Тому, відповідно, я бачу тут тільки політичне рішення, але воно можливе, тільки якщо будуть публічні передумови. Тобто якщо буде обурення тим, що журналіста представили як шпигуна, взяли, заарештували, незважаючи на очевидні публічні факти, – тоді російська сторона значно швидше піде на переговори і зрештою обмін, ніж якщо про нього взагалі нічого не скажуть уже…" - сказав адвокат.

Зокрема, припустив він, такий обмін міг би бути можливий при наявності політичного рішення, на затриману днями в Україні людину, яка, за твердженням Служби безпеки України, є агентом Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Теми: РосіяСущенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

Усі новини...
Росія
Зеленський ініціював скликання ради Україна-НАТО через дії РФ у Чорному морі
Лукашенко прилетів до Путіна в Петербург
Колишній "прем'єр" донецьких бойовиків потрапив під обстріл в Україні
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: