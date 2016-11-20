ДСНС попереджає про пориви вітру і підняття рівня води

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру по всій території України в неділю.

"За прогнозами Укргідрометцентру, протягом 20 листопада по всій території країни, в тому числі у місті Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться на сайті ДСНС.

Держслужба закликає громадян намагатися не ходити попід розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Крім того, ввечері 20 листопада на Азовському морі в портах Маріуполь, Бердянськ очікується подальше посилення східного вітру 25-30 м/с, висота хвиль на Азовському морі 15-20 дм, в портах 13-15 дм, утримається до кінця доби 20 листопада та протягом доби 21 листопада.

ДСНС також попереджає про підняття рівнів води на річках України.

За прогнозами Укргідрометцентру, 19-21 листопада, внаслідок сніготанення, очiкується ріст рiвнiв води над рiвнями станом на 8:00 18 листопада: на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,5 - 1,5 м; на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3 - 1,2 м; на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) на 0,3 - 0,8 м.

19-21 листопада на ділянці Дністра Галич-Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,0 м над рiвнями 08:00 19 листопада, без загрози негативних наслідків.

Українська правда