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ГСЧС предупреждает о порывах ветра и поднятии уровня воды

Воскресенье, 20 ноября 2016, 11:29

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра по всей территории Украины в воскресенье.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 20 ноября по всей территории страны, в том числе в городе Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с", - говорится на сайте ГСЧС.

Госслужба призывает граждан стараться не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.

Кроме того, вечером 20 ноября на Азовском море в портах Мариуполь, Бердянск ожидается дальнейшее усиление восточного ветра 25-30 м/с, высота волн на Азовском море 15-20 дм, в портах 13-15 дм, сохранится до конца суток 20 ноября и в течение суток 21 ноября.

ГСЧС также предупреждает о повышении уровня воды на реках Украины.

По прогнозам Укргидрометцентра, 19-21 ноября, в результате снеготаяния, ожидается рост уровней воды над уровнями по состоянию на 8:00 18 ноября: на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5 - 1,5 м; на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 - 1,2 м; на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,3 - 0,8 м.

19-21 ноября на участке Днестра Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,0 м над уровнями 8:00 19 ноября, без угрозы негативных последствий.

Украинская правда

Темы: погода
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