Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДСНС попереджає про пориви вітру і підняття рівня води

Неділя, 20 листопада 2016, 11:29

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру по всій території України в неділю.

"За прогнозами Укргідрометцентру, протягом 20 листопада по всій території країни, в тому числі у місті Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться на сайті ДСНС.

Держслужба закликає громадян намагатися не ходити попід розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Крім того, ввечері 20 листопада на Азовському морі в портах Маріуполь, Бердянськ очікується подальше посилення східного вітру 25-30 м/с, висота хвиль на Азовському морі 15-20 дм, в портах 13-15 дм, утримається до кінця доби 20 листопада та протягом доби 21 листопада.

ДСНС також попереджає про підняття рівнів води на річках України.

За прогнозами Укргідрометцентру, 19-21 листопада, внаслідок сніготанення, очiкується ріст рiвнiв води над рiвнями станом на 8:00 18 листопада: на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,5 - 1,5 м; на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3 - 1,2 м; на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) на 0,3 - 0,8 м.

19-21 листопада на ділянці Дністра Галич-Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,0 м над рiвнями 08:00 19 листопада, без загрози негативних наслідків.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
погода
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Останні новини
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
Усі новини...
Реклама: