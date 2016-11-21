Пресс-секретарем Белого дома может стать комментатор Fox News
Понедельник, 21 ноября 2016, 03:38
На должность пресс-секретаря Белого дома избранный президент Дональд Трамп рассматривает консервативную радиоведущую Лору Ингрэм.
Об этом сообщает Reuters.
Ингрэм заявила, что разговаривала с Трампом на эту тему.
"Это интригующая идея" – сказала она.
Ингрэм была советником Трампа в ходе президентской кампании.
Ей 53 года, она является членом Республиканской партии США. Ранее была спичрайтером Рональда Рейгана. Также работала ведущей на нескольких основных телеканалах в США.
.@IngrahamAngle acknowledges she is being considered for White House Press Secretary. | via @FoxNewsSunday #TrumpTransition pic.twitter.com/ePr2ysGreK— Fox News (@FoxNews) November 20, 2016