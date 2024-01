Прес-секретарем Білого дому може стати коментатор Fox News

На посаду прес-секретаря Білого дому обраний президент Дональд Трамп розглядає консервативну радіоведучу Лору Інгрем.

Про це повідомляє Reuters.

Інгрем заявила, що розмовляла з Трампом на цю тему.

"Це інтригуюча ідея" - сказала вона.

Інгрем була радником Трампа в ході президентської кампанії.

Їй 53 роки, вона є членом Республіканської партії США. Раніше була спічрайтером Рональда Рейгана. Також працювала ведучою на декількох основних телеканалах в США.

