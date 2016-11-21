Хрещатик перекрито, до Нацбанку прийшов "мітинг"

Вулицю Хрещатик у Києві перекрито для руху транспорту, на ній перебуває багато правоохоронців.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

При вході на Хрещатик із боку станції метро Театральна на тротуарах встановлено металошукачі.

Сьогодні вхід на Хрещатик через металошукачі pic.twitter.com/XnlqVhY2CS — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) November 21, 2016

Входи до бічних вулиць Хрещатика охороняють нацгвардійці.

Хрещатик плвністю перекритий для транспорту, в проходих перевіряють сумки. Тим часом "мітинг" під НБУ ніхто не відміняв(( pic.twitter.com/vkrwEQDsiu — Roman Kravets (@RomanKravets) November 21, 2016

Разом із тим на Майдані Незалежності знову групують колони великої кількості людей переважно похилого віку та студентів.

Колони перебувають біля Головпоштампу, станції метро Хрещатик з боку Інститутської.

Кількість їх приблизно удвічі більша, ніж минулого тижня, тобто кілька тисяч.

За словами людей із колон, вони прямують до Нацбанку. На запитання, проти чого вони протестують, одна з жінок сказала: "проти грипу".

Вулицю Інститутську також перекрито для транспорту, однак металошукачів та парканів немає.

Станом на 10:15 люди зібралися під Нацбанком із прапорами "За життя". Інших прапорів поки немає.

Роман Кравець, УП