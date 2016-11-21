Хрещатик перекрито, до Нацбанку прийшов "мітинг"

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Понеділок, 21 листопада 2016, 10:01

Вулицю Хрещатик у Києві перекрито для руху транспорту, на ній перебуває багато правоохоронців.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

При вході на Хрещатик із боку станції метро Театральна на тротуарах встановлено металошукачі.

Входи до бічних вулиць Хрещатика охороняють нацгвардійці.

Разом із тим на Майдані Незалежності знову групують колони великої кількості людей переважно похилого віку та студентів.

 

Колони перебувають біля Головпоштампу, станції метро Хрещатик з боку Інститутської.

Кількість їх приблизно удвічі більша, ніж минулого тижня, тобто кілька тисяч.

 

За словами людей із колон, вони прямують до Нацбанку. На запитання, проти чого вони протестують, одна з жінок сказала: "проти грипу".

Вулицю Інститутську також перекрито для транспорту, однак металошукачів та парканів немає.

Станом на 10:15 люди зібралися під Нацбанком із прапорами "За життя". Інших прапорів поки немає.

 
 

Роман Кравець, УП

Теми: Київ акції Майдан НБУ
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Коментарі — 4
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IP: 37.54.6.---Вадим Якубовський21.11.2016 10:38
Бодро:
А ти себе впевнено відносиш до думаючих?
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IP: 37.54.6.---Вадим Якубовський21.11.2016 10:37
Вадим Волков:
Боте шуруй в нору!
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IP: 178.92.181.---Бодро21.11.2016 10:36
Я так бачу, це збирають мітинг люди, які відірвані від життя і вважають людей за сіру біомасу, вони думають що попередні мітинги відбувалися завдяки грошам. Не можна сказати, що все відбувалося без грошей, так як організація таких заходів потребує певних ресурсів, але основним рушієм революцій є люди. А всі думаючі люди ніколи не підтримають даний фарс
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IP: 95.133.225.---Вадим Волков21.11.2016 10:14
Юля пошла Ва-банк.. ТОЛЬКО до сих пор не поняла.. что ее политическая карьера завершена.. весь интеллектуальный электорат от нее давнот ушел, посколкьу к ней НЕТДОВЕРИЯ, ОДНИ ШАШНИ,ИСТЕРИКИ И ОБЕЩАНИЯ!
До свиданья Юля!
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