Крещатик перекрыт, к Нацбанку пришел "митинг"

Улица Крещатик в Киеве перекрыта для движения транспорта, на ней находится много правоохранителей.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

При входе на Крещатик со стороны станции метро Театральная на тротуарах установлены металлоискатели.

Входы к боковым улицам Крещатика охраняют нацгвардейцы.

В то же время на Майдане Независимости снова группируют колоны с большим количеством людей преимущественно преклонного возраста и студентов.

Идут люди и от Европейской площади.

Колонны находятся у Главпочтамта и у станции метро Крещатик со стороны Институтской.

Количество их приблизительно вдове больше, чем на прошлой неделе, то есть несколько тысяч.

По словам людей из колон, они идут к Нацбанку. На вопрос, против чего они протестуют, одна из женщин сказала: "против гриппа".

Улица Институтская также перекрыта для транспорта, однако металлоискателей и заборов по состоянию на 9:55 нет.

Khreshchatyk shut down and heavy police presence for third anniversary of the start of Maidan pic.twitter.com/Pu1V7AJWY2