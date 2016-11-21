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Крещатик перекрыт, к Нацбанку пришел "митинг"

Понедельник, 21 ноября 2016, 09:01
Крещатик перекрыт, к Нацбанку пришел митинг

Улица Крещатик в Киеве перекрыта для движения транспорта, на ней находится много правоохранителей.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

 
 

При входе на Крещатик со стороны станции метро Театральная на тротуарах установлены металлоискатели.

Входы к боковым улицам Крещатика охраняют нацгвардейцы.

 
 

В то же время на Майдане Независимости снова группируют колоны с большим количеством людей преимущественно преклонного возраста и студентов.

 
 

Идут люди и от Европейской площади.

 

Колонны находятся у Главпочтамта и у станции метро Крещатик со стороны Институтской.

Количество их приблизительно вдове больше, чем на прошлой неделе, то есть несколько тысяч.

 

По словам людей из колон, они идут к Нацбанку. На вопрос, против чего они протестуют, одна из женщин сказала: "против гриппа".

 

Улица Институтская также перекрыта для транспорта, однако металлоискателей и заборов по состоянию на 9:55 нет.

По состоянию на 10:15 люди собрались под Нацбанком с флагами "За жизнь" Вадима Рабиновича и Евгения Мураева. Других флагов пока нет.

 
 

Роман Кравец, УП

Темы: КиевакцииМайданНБУ
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