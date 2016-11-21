Крещатик перекрыт, к Нацбанку пришел "митинг"

Улица Крещатик в Киеве перекрыта для движения транспорта, на ней находится много правоохранителей.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

При входе на Крещатик со стороны станции метро Театральная на тротуарах установлены металлоискатели.

Сьогодні вхід на Хрещатик через металошукачі pic.twitter.com/XnlqVhY2CS — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) November 21, 2016

Входы к боковым улицам Крещатика охраняют нацгвардейцы.

Хрещатик плвністю перекритий для транспорту, в проходих перевіряють сумки. Тим часом "мітинг" під НБУ ніхто не відміняв(( pic.twitter.com/vkrwEQDsiu — Roman Kravets (@RomanKravets) November 21, 2016

В то же время на Майдане Независимости снова группируют колоны с большим количеством людей преимущественно преклонного возраста и студентов.

Идут люди и от Европейской площади.

Колонны находятся у Главпочтамта и у станции метро Крещатик со стороны Институтской.

Количество их приблизительно вдове больше, чем на прошлой неделе, то есть несколько тысяч.

По словам людей из колон, они идут к Нацбанку. На вопрос, против чего они протестуют, одна из женщин сказала: "против гриппа".

Улица Институтская также перекрыта для транспорта, однако металлоискателей и заборов по состоянию на 9:55 нет.

Khreshchatyk shut down and heavy police presence for third anniversary of the start of Maidan pic.twitter.com/Pu1V7AJWY2 — Ian Bateson (@ianbateson) November 21, 2016

По состоянию на 10:15 люди собрались под Нацбанком с флагами "За жизнь" Вадима Рабиновича и Евгения Мураева. Других флагов пока нет.

Роман Кравец, УП