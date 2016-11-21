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Хрещатик перекрито, до Нацбанку прийшов "мітинг"

Понеділок, 21 листопада 2016, 09:01
Хрещатик перекрито, до Нацбанку прийшов мітинг

Вулицю Хрещатик у Києві перекрито для руху транспорту, на ній перебуває багато правоохоронців.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

 
 

При вході на Хрещатик із боку станції метро Театральна на тротуарах встановлено металошукачі.

Входи до бічних вулиць Хрещатика охороняють нацгвардійці.

 
 

Разом із тим на Майдані Незалежності знову групують колони великої кількості людей переважно похилого віку та студентів.

 
 


Люди йдуть і з боку Європейської площі.

 

Колони перебувають біля Головпоштампу і біля станції метро Хрещатик із боку Інститутської.

Кількість їх приблизно удвічі більша, ніж минулого тижня, тобто кілька тисяч.

 

За словами людей із колон, вони прямують до Нацбанку. На запитання, проти чого вони протестують, одна з жінок сказала: "проти грипу".

 

Вулицю Інститутську також перекрито для транспорту, однак металошукачів та парканів станом на 9:55 немає.

Станом на 10:15 люди зібралися під Нацбанком із прапорами "За життя" Вадима Рабиновича й Євгена Мураєва. Інших прапорів поки немає.

 
 

Роман Кравець, УП

Теми: КиївакціїМайданНБУ
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