Порошенко дав Ярошу орден

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Понеділок, 21 листопада 2016, 12:10

Президент Петро Порошенко нагородив депутата Верховної Ради, екс-лідера "Правого сектору" Дмитра Яроша орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Як сказано на сайті президента, його відзначили "за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Крім Яроша, таким же орденом Порошенко нагородив ще трьох учасників АТО – Андрія Гергерта, Віктора Кичу і Владислава Литвина.

Ще п'ятьох людей Порошенко нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Крім того, Порошенко нагородив званням Героя України двох 18-річних бійців посмертно – кіборга Сергія Табалу з позивним Сєвер, який загинув, захищаючи Донецький аеропорт та Андрія Снітка, який під Іловайськом накрив власним тілом снаряд.

Українська правда

Теми: Ярош Порошенко АТО
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