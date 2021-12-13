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Генштаб не зізнається про роль Яроша. Той проінспектував свою добровольчу армію

Понеділок, 13 грудня 2021, 11:46
Генштаб не зізнається про роль Яроша. Той проінспектував свою добровольчу армію
ЗАЛУЖНИЙ І ЯРОШ, ФОТО З FACEBOOK ЯРОША

Генеральний штаб ЗСУ не розкриває деталей співпраці з колишнім лідером "Правого сектора", командувачем "Української добровольчої армії", колишнім нардепом Дмитром Ярошем.

Джерело: відповідь ГШ на запит "Української правди"

Деталі: Через ліквідацію інституту радників на громадських засадах у ЗСУ та створенням натомість громадських експертних груп, УП поцікавилася долею участі Яроша в діяльності Генштабу. Нам відмовились відповідати, посилаючись на конфіденційність запитуваної інформації.

Дослівно запит УП до головнокомандувача Валерія Залужного: "Коли саме був призначений Вашим радником пан Дмитро Ярош, як про то він сповістив сам?

У зв’язку з рішенням про припинення діяльності інституту радників на громадських засадах, якого числа Ярош був увільнений від цієї посади?

Чи бере він участь або планується його участь у громадських експертних групах, створення яких було анонсовано 20 листопада".

Дослівно Генштаб: "З урахуванням того, що запитувана інформація у розумінні закону України "Про доступ до публічної інформації" являється конфіденційною та такою, що охороняється законом України "Про захист персональних даних", її розголошення може завдати істотної шкоди, а також спричинити порушення прав та законних інтересів, що є прямим порушенням норм Конституції України та законодавства України…

Щодо питання участі в громадських  експертних групах повідомляється, що участь здійснюватиметься виключно за бажанням громадян, а решта питань буде врегульована відповідними документами".

 

Додатково: Після оголошення про набуття посади радника головнокомандувача Ярош звернувся до особового складу "Української добровольчої армії", якою керує, із закликом бути готовими стати на захист держави.

12 грудня на своїй сторінці у Facebook керівник "УДА" зазначив, що протягом останніх тижнів здійснив декілька важливих поїздок і провів низку зустрічей та нарад на тему відбиття можливого повномасштабного вторгнення Російської Федерації, або дії у випадку загострення ситуації на східному фронті.

Ярош запевняє, що "Українська добровольча армія", "у повному підпорядкуванні командування Збройних Сил України, готова до розгортання частин і підрозділів та ефективної протидії, разом зі всім українським народом, агресивним планам віковічного ворога".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Ярош
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