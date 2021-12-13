Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Генштаб не зізнається про роль Яроша. Той проінспектував свою добровольчу армію

Понеділок, 13 грудня 2021, 12:46
ЗАЛУЖНИЙ І ЯРОШ, ФОТО З FACEBOOK ЯРОША

Генеральний штаб ЗСУ не розкриває деталей співпраці з колишнім лідером "Правого сектора", командувачем "Української добровольчої армії", колишнім нардепом Дмитром Ярошем.

Джерело: відповідь ГШ на запит "Української правди"

Деталі: Через ліквідацію інституту радників на громадських засадах у ЗСУ та створенням натомість громадських експертних груп, УП поцікавилася долею участі Яроша в діяльності Генштабу. Нам відмовились відповідати, посилаючись на конфіденційність запитуваної інформації.

Дослівно запит УП до головнокомандувача Валерія Залужного: "Коли саме був призначений Вашим радником пан Дмитро Ярош, як про то він сповістив сам?

У зв’язку з рішенням про припинення діяльності інституту радників на громадських засадах, якого числа Ярош був увільнений від цієї посади?

Чи бере він участь або планується його участь у громадських експертних групах, створення яких було анонсовано 20 листопада".

Дослівно Генштаб: "З урахуванням того, що запитувана інформація у розумінні закону України "Про доступ до публічної інформації" являється конфіденційною та такою, що охороняється законом України "Про захист персональних даних", її розголошення може завдати істотної шкоди, а також спричинити порушення прав та законних інтересів, що є прямим порушенням норм Конституції України та законодавства України…

Щодо питання участі в громадських  експертних групах повідомляється, що участь здійснюватиметься виключно за бажанням громадян, а решта питань буде врегульована відповідними документами".

 

Додатково: Після оголошення про набуття посади радника головнокомандувача Ярош звернувся до особового складу "Української добровольчої армії", якою керує, із закликом бути готовими стати на захист держави.

12 грудня на своїй сторінці у Facebook керівник "УДА" зазначив, що протягом останніх тижнів здійснив декілька важливих поїздок і провів низку зустрічей та нарад на тему відбиття можливого повномасштабного вторгнення Російської Федерації, або дії у випадку загострення ситуації на східному фронті.

Ярош запевняє, що "Українська добровольча армія", "у повному підпорядкуванні командування Збройних Сил України, готова до розгортання частин і підрозділів та ефективної протидії, разом зі всім українським народом, агресивним планам віковічного ворога".

Валентина Романенко, УП
Теми: Ярош


powered by lun.ua
Головне сьогодні

НАТО оприлюднило жорстку заяву щодо РФ та наголосило на праві України визначати свою політику

Головні новини четверга і ночі: Порошенко в “Раді”, суд в РФ про російські війська на Донбасі

G7 про Omicron: Найсерйозніша загроза охороні здоров'я у світі

Радники регулятора США рекомендували вакцинуватися Pfizer та Moderna замість J&J

На переданих Україні катерах Island встановлять американське озброєння – командувач ВМС

СБУ попереджає уряд, що Україна "за крок від" відключення ТЕС через нестачу вугілля – ЗМІ

Усі новини...
Ярош
Ярош закликав побратимів бути напоготові
Ярош хоче, щоб Україна допомогла Польщі дати "гідну відсіч" Лукашенку на кордоні
Ярош заявив, що йде у радники голови ЗСУ з "конкретними проєктами"
Останні новини
11:28
Зеленський збирає послів у Гуті наступного тижня
11:17
НАЗК викликає Шкарлета для пояснення недостовірностей у декларації
11:14
відеоВ Україну не пустили гітариста групи "Город 312"
11:10
інфографіка СБУ ідентифікувала 1 387 бойовиків ОРДЛО і затримала понад 1 тисячу
11:08
Курс валют на 17 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
10:52
Рада проведе позачергове засідання у свій останній робочий день року
10:34
УЗ планує наступного року вийти на прибуток у 2 мільярди
10:26
Кулеба назвав головне досягнення МЗС України цього року
10:20
Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо порушення прав людини у Криму
10:19
МОЗ закупить ще одні ліки проти Covid – Молнупіравір
Усі новини...