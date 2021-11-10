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Ярош закликав побратимів бути напоготові

Середа, 10 листопада 2021, 14:36
Ярош закликав побратимів бути напоготові
фото з Facebook Яроша

Радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош звернувся до особового складу "Української добровольчої армії", якою керує, і закликом бути готовими стати на захист держави.

Джерело: Ярош у Facebook

Пряма мова: "Друзі та подруги, незалежно від того, в яких ви перебуваєте партіях, громадських організаціях, або ведете свій, окремий від партійної політики та громадської активності, стиль життя, закликаю вас тримати добровольчий стрій.

Не виключено, що найближчим часом, ваш військовий, бойовий, організаційний, людський досвід і потенціал, ваша висока мотивація та державницька позиція, знову будуть потрібні нашій Матері-Україні!

Контакти з командирами та штабами у всіх вас є…

Як каже Комбат Чорний: "Те що у цивільних людей такі щасливі обличчя на вулицях міст і сіл не означає, що ворог не попре найближчим часом…" При тому, він лукаво посміхається…

Будьмо готові до захисту Держави!"

Передісторія:

  • 2 листопада стало відомо, що колишній лідер "Правого сектора", командувач "Української добровольчої армії", колишній народний депутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
  • 8 листопада він заявив, що Україна в разі необхідності, має надати допомогу Польщі, щоб розв’язати кризу на кордоні з Білоруссю.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯрошГенштабвійна
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