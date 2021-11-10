Ярош закликав побратимів бути напоготові

Радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош звернувся до особового складу "Української добровольчої армії", якою керує, і закликом бути готовими стати на захист держави.

Джерело: Ярош у Facebook

Пряма мова: "Друзі та подруги, незалежно від того, в яких ви перебуваєте партіях, громадських організаціях, або ведете свій, окремий від партійної політики та громадської активності, стиль життя, закликаю вас тримати добровольчий стрій.

Не виключено, що найближчим часом, ваш військовий, бойовий, організаційний, людський досвід і потенціал, ваша висока мотивація та державницька позиція, знову будуть потрібні нашій Матері-Україні!

Контакти з командирами та штабами у всіх вас є…

Як каже Комбат Чорний: "Те що у цивільних людей такі щасливі обличчя на вулицях міст і сіл не означає, що ворог не попре найближчим часом…" При тому, він лукаво посміхається…

Будьмо готові до захисту Держави!"

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