“Азов” пройшов маршем до Адміністрації президента і ГПУ

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Понеділок, 21 листопада 2016, 15:05

Активісти "Азову" і його партії "Національний корпус" проводять марш в центрі Києва.

Вони рушили по вулиці Інститутській на вулицю Банкову до Адміністрації президента. Прохід на Банкову до АП загороджено силовиками.

Учасники акції тримали в руках плакати із питанням до Порошенка, потім ці питання були озвучені через гучномовець.

"Політична партія "Національний корпус" (лідер комбат батальйону "Азов" Андрій Білецький – УП)  організувала акцію "Задай питання президенту", - пролунало із гучномовця.

Серед питань були наступні: "Чому Ви підписали капітуляцію у Мінську", "Чи готові Ви розтлумачити, що підписали у Мінську", "Чому регіонали – у Раді", "Чому у вас перемир’я, а у нас гинуть солдати", "Як платити за комуналку", "Де стратегія із повернення Криму" тощо.

 
У центрі столиці проходить марш азовців
фото з сайту "Азова"

Потім учасники акції рушили під Генпрокуратуру.

Стрім журналіста Громадського телебачення Богдана Кутєпова

За акцією спостерігав заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Організатори акції заявляють, що у ній беруть участь близько 3 тисяч учасників. Даних від правоохоронців поки що немає.

Українська правда

Теми: мітинги акції
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Коментарі — 2
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IP: 185.17.127.---archkub21.11.2016 15:55
Політичну партію створили, а відповідей на елементарні питання не знають.
Мінськ підписав Порошенко, щоб отримати підтримку Заходу у в обороні проти російської агресії. Сама Україна проти росії не встояла б.
Регіонали у Раді, тому що за них голосували виборці.
Якщо створюєте партію, то щось пропонуйте...
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IP: 95.133.225.---Brokerman21.11.2016 15:27
Молодцы ребята.. все правильно, покажите власти, что она выборный орган!
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