“Азов” пройшов маршем до Адміністрації президента і ГПУ
Активісти "Азову" і його партії "Національний корпус" проводять марш в центрі Києва.
Вони рушили по вулиці Інститутській на вулицю Банкову до Адміністрації президента. Прохід на Банкову до АП загороджено силовиками.
Учасники акції тримали в руках плакати із питанням до Порошенка, потім ці питання були озвучені через гучномовець.
"Політична партія "Національний корпус" (лідер комбат батальйону "Азов" Андрій Білецький – УП) організувала акцію "Задай питання президенту", - пролунало із гучномовця.
Серед питань були наступні: "Чому Ви підписали капітуляцію у Мінську", "Чи готові Ви розтлумачити, що підписали у Мінську", "Чому регіонали – у Раді", "Чому у вас перемир’я, а у нас гинуть солдати", "Як платити за комуналку", "Де стратегія із повернення Криму" тощо.
Потім учасники акції рушили під Генпрокуратуру.
Стрім журналіста Громадського телебачення Богдана Кутєпова
За акцією спостерігав заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.
Організатори акції заявляють, що у ній беруть участь близько 3 тисяч учасників. Даних від правоохоронців поки що немає.
Українська правда
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