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"Азов" прошел маршем к Администрации президента и ГПУ

Понедельник, 21 ноября 2016, 14:05

Активисты "Азова" и его партии "Национальный корпус" проводят марш в центре Киева.

Они отправились по улице Институтской на улицу Банковую к Администрации президента.

Проход на Банковую к АП загражден силовиками. Участники акции держали в руках плакаты с вопросами к Порошенко, затем эти вопросы были озвучены в громкоговоритель.

"Политическая партия "Национальный корпус"(лидер - комбат батальона "Азов" Андрей Билецкий - УП) организовала акцию" Задай вопрос президенту ", - прозвучало из громкоговорителя.

Среди вопросов были следующие: "Почему Вы подписали капитуляцию в Минске", "Готовы ли Вы разъяснить, что подписали в Минске", "Почему регионалы - в Раде", "Почему у вас перемирие, а у нас гибнут солдаты", "Как платить за коммуналку","Где стратегия по возврату Крыма"и другие.
 

 
В центре столицы проходит марш азовцев
ФОТО С САЙТА "Азов"

Затем участники акции отправились в Генпрокуратуру.

Стрим журналиста "Громадського ТБ" Богдана Кутепова.

За акцией наблюдал заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

Организаторы акции заявляют, что в ней принимают участие около 3 тысяч участников. Данных от правоохранителей пока нет.

Украинская правда

Темы: митингиакции
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