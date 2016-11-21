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“Азов” пройшов маршем до Адміністрації президента і ГПУ

Понеділок, 21 листопада 2016, 14:05

Активісти "Азову" і його партії "Національний корпус" проводять марш в центрі Києва.

Вони рушили по вулиці Інститутській на вулицю Банкову до Адміністрації президента. Прохід на Банкову до АП загороджено силовиками.

Учасники акції тримали в руках плакати із питанням до Порошенка, потім ці питання були озвучені через гучномовець.

"Політична партія "Національний корпус" (лідер комбат батальйону "Азов" Андрій Білецький – УП)  організувала акцію "Задай питання президенту", - пролунало із гучномовця.

Серед питань були наступні: "Чому Ви підписали капітуляцію у Мінську", "Чи готові Ви розтлумачити, що підписали у Мінську", "Чому регіонали – у Раді", "Чому у вас перемир’я, а у нас гинуть солдати", "Як платити за комуналку", "Де стратегія із повернення Криму" тощо.

 
У центрі столиці проходить марш азовців
фото з сайту "Азова"

Потім учасники акції рушили під Генпрокуратуру.

Стрім журналіста Громадського телебачення Богдана Кутєпова

За акцією спостерігав заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Організатори акції заявляють, що у ній беруть участь близько 3 тисяч учасників. Даних від правоохоронців поки що немає.

Українська правда

Теми: мітингиакції
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