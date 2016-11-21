"Азовці" принесли надгробок під Генпрокуратуру

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Понеділок, 21 листопада 2016, 17:06

До Генеральної прокуратури України активісти "Азову" принесли гранітний пам’ятник з іменами "людей, які поховали справи Майдану".

Про це у понеділок повідомляє "Громадське радіо".

На надгробку написані прізвища трьох попередніх генпрокурорів з 2014 року.

 
фото: Громадське радіо

Як відомо, активісти "Азову" і його партії "Національний корпус" проводили марш в центрі Києва.

Вони пройшли по вулиці Інститутській на вулицю Банкову до Адміністрації президента.

Теми: акції Київ Генпрокуратура
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Коментарі — 1
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IP: 195.242.80.---val mashtak 21.11.2016 17:37
Сценарий «Шатуна» был придуман отнюдь не нынешними кремлевскими политтехнологами из "наших" вроде Суркова, Глеба Павловского, Бени Раппопорта. И тем более, не укроРабиновичем. А задолго до них был разработан и успешно в 1917 г. апробирован вождями большевиками – Бронштейном, Ульяновым. Именно благодаря «Шатуну» горстке крикливых «шатунов» числом не более в пару тысяч особей, преимущественно из числа унтерменшенов, последовательно перемещавшихся на паровозе от одной узловой ж/д станции к другой, удалось фактически без единого выстрела и фактически без насилия, овладеть в 1917 году 150-миллионой страной непуганых идиотов. Погодя сценарий большевистского «Шатуна» успешно использовали для захвата власти Муссолини, Гитлер… Именно этот сценарий захвата власти в украинских городах с помощью понаехавших из Кацапии шатунов-нашистов ("наших") и местного люмпенья был положен в основу т.н. рускай вясны 2014 года. Подробнее читать о Шатуне : Ричард Пайпс, «РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», . — М.: 2005.
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