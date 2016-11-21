На Майдані виник конфлікт між націоналістами та правоохоронцями
На Майдані Незалежності між правоохоронцями та прихильниками ОУН і Правого сектора виник конфлікт.
Про це з місця події повідомляє кореспондент УП.
Причиною конфлікту став заклик командира батальйону ОУН Миколи Коханівського принести на Майдан шини і запалити їх на віче.
Після заклику, який пролунав зі стели Майдану, він та радикально налаштовані люди пішли в бік Європейської площі, де перебували автомобілі з шинами.
"Після підпалу шин має постраждати хоч один покидьок. Ми підемо до штабу зрадника України Медведчука", - сказав Коханівський.
Поліція та Нацгвардія почала забирати в учасників акції шини.
Наразі велика шеренга правоохоронців вишикувалася, перекривши дорогу з Європейської площі до стели Майдану.
Станом на 19:38 на Майдані запалили кілька шин і проводять віче.
Роман Кравець, Саша Ночь, УП
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