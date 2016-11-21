Річниця Революції Гідності: На Майдані збирається віче
На Майдані Незалежності в Києві біля стели збирається віче з нагоди третьої річниці Революції Гідності.
Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.
Наразі біля стели перебуває кілька сотень людей з прапорами "Правого сектору" та ОУН.
Поблизу будівлі Головпоштампу проходить ще один захід, де співають патріотичні пісні та читають вірші.
Там видніються прапори невідомих партій. З імпровізованої сцени звучать противладні заклики.
Як відомо, у понеділок з 6:30 ранку в зв'язку із заходами на честь Дня гідності і свободи в Києві були перекриті вулиці в центрі міста.
Президент Петро Порошенко 21 листопада, виступаючи з нагоди третьої річниці початку Євромайдану заявив, що меморіал і музей Революції створять у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Роман Кравець, УП