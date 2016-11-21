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Річниця Революції Гідності: На Майдані збирається віче

Понеділок, 21 листопада 2016, 17:40

На Майдані Незалежності в Києві біля стели збирається віче з нагоди третьої річниці Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

Наразі біля стели перебуває кілька сотень людей з прапорами "Правого сектору" та ОУН.

 
фото: Роман Кравець
 
Фото: роман Кравець

Поблизу будівлі Головпоштампу проходить ще один захід, де співають патріотичні пісні та читають вірші.

Там видніються прапори невідомих партій. З імпровізованої сцени звучать противладні заклики.

Як відомо, у понеділок з 6:30 ранку в зв'язку із заходами на честь Дня гідності і свободи в Києві були перекриті вулиці в центрі міста.

Президент Петро Порошенко 21 листопада, виступаючи з нагоди третьої річниці початку Євромайдану заявив, що меморіал і музей Революції створять у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МайданКиївмітинги
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