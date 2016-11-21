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На Майдане возник конфликт между националистами и правоохранителями

Понедельник, 21 ноября 2016, 18:28

На Майдане Независимости между правоохранителями и сторонниками ОУН и Правого сектора возник конфликт.

Об этом с места события сообщает корреспондент УП.

Причиной конфликта стал призыв командира батальона ОУН Николая Коханивского принести на Майдан шины и зажечь их на вече.

 

После призыва, который прозвучал со стелы Майдана, он и радикально настроенные люди пошли в сторону Европейской площади, где находились автомобили с шинами.

"После поджога шин должен пострадать хоть один подонок. Мы пойдем в штаб предателя Украины Медведчука", - сказал Коханивский.

 
 
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Полиция и Нацгвардия начала забирать у участников акции шины.

Большая шеренга правоохранителей выстроилась, перекрыв дорогу с Европейской площади к стеле Майдана.

По состоянию на 19:38 на Майдане зажгли несколько шин и проводят вече.

Как известно, на Майдане Независимости в Киеве возле стелы собралось вечепо случаю третьей годовщины Революции Достоинства.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП

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Темы: МайданКиевакции
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