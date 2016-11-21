Підсумки акції на Майдані: Є травмовані, а затриманих немає

Правоохоронці відкрили автомобільний рух на вулиці Хрещатик в центрі Києва.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 21:45 перекриття вулиці повністю зняте, автомобілі вільно їздять Хрещатиком.

На площі біля стели Незалежності продовжує залишатися близько 50 осіб, які зібралися в невеликі групи і спілкуються між собою. Осіб в камуфляжі не видно. Шини біля стели Незалежності давно згасли.

Значна частина поліцейських залишила територію Майдану і прилеглих вулиць.

Інформації про затриманих немає.

При цьому в поліції зазначили, що з активними учасниками інцидентів, що сталися в понеділок увечері в центрі столиці, правоохоронці проводили роз'яснювальну роботу.

Медики повідомляють про 3 постраждалих під час масових заходів у центрі Києва.

"У одного з них - забої від падіння з парапету, у другого - різана рана руки. Ще одна людина звернулась за допомогою до лікарів швидкої допомоги, попередньо, з реакцією на стрес", - йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Національної поліції в понеділок увечері.

У той же час парамедики, які чергують в центрі Києва, повідомили про 10 протестувальників, які звернулися за медичною допомогою станом на 20.00.

Зокрема, одна жінка впала з парапету на сходинки підземного переходу на пл.Льва Толстого і була госпіталізована з підозрою на перелом, ще одна отруїлася димом від палаючих покришок, п'ять випадків були дрібними травмами - забої рук.

Як відомо, на Майдані Незалежності в Києві біля стели зібралося віче з нагоди третьої річниці Революції Гідності.

Раніше вже відбулися невеликі сутички з правоохоронцями.

Учасники акції, приуроченої до річниці Революції Гідності, також розбили вікна в будівлі на вулиці Велика Васильківська, 23 Б, де, за їхніми словами, розташований офіс Віктора Медведчука. Постраждав також офіс російського "Сбєрбанку".