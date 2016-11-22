Депутат Вілкул отримав у подарунок понад 25 мільйонів гривень

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Вівторок, 22 листопада 2016, 08:55

Депутат Олександр Вілкул задекларував отримання подарунка розміром 25 мільйонів, та отримання доходу розміром понад 52 мільйони гривень.

Про це йдеться у змінах до майнового стану, які Вілкул вніс 19 листопада до системи електронних декларацій.

І подарунок і інший дохід Вілкул отримав від своєї дружини Олени.

Так, подарунок становив 25 мільйонів 848 тисяч 668 гривень.

Також у документі вказано, що Вілкул отримав від дружини перерахування коштів за договором №1934 від 11.07.2016р. в розмірі 52 мільйони 455 тисяч 350 гривень.

 

Як пояснив "Українській правді" прес-секретар Вілкула Сергій Мілютін, дружина перерахувала кошти, які були задекларовані на ній, це ті гроші, які були на рахунках дружини у 2015 році і які були вказані у декларації за той рік. Договір було укладено між Олександром Вілкулом і його дружиною.

"Зазначу, що з цих грошей заплачені податок на прибуток, виплати в усі соціальні фонди", - зазначив Мілютін.

Олександр Вілкул з дружиною
Олександр Вілкул з дружиною
офіційний сайт депутата

Він також підкреслив, що рух коштів відбувся всередині родини і жодних грошей ззовні не надходило.

Як відомо, на різних рахунках дружини Вілкула за 2015 рік були вказані понад 3 мільйони доларів, трохи більше 190 тисяч гривень.

Крім того, дружина Вілкула задекларувала готівкою 1 мільйон 800 тисяч євро і 1 мільйон 200 тисяч доларів.

У декларації вказано, що місцем роботи дружини Вілкула є ПАТ "Північний Гірничо-Збагачувальний Комбінат", який належить Метінвесту (власники - Ахметов і Новинський).

Оксана Коваленко, УП

Теми: Вілкул декларація
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Коментарі — 2
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IP: 88.135.249.---boreas22.11.2016 10:05
Шайка бандитов. По этому сепару Вилкулу давно тюрьма плачет, да кто же его посадит.
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IP: 178.67.188.---Vadim Slutsky22.11.2016 09:17
Я тоже люблю подарки. Помнится, моя мама, незадолго до своей смерти, подарила мне новую футболку, серенькую такую. Я её до сих пор ношу, уже больше 5 лет. Вот и депутат Вилкул любит подарки. Что ж тут такого?
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