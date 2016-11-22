У Росії заявляють, що СБУ виманила їхніх військових на пункт "Джанкой"

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Вівторок, 22 листопада 2016, 11:05

У Росії заявляють, що колишніх українських військових, які зрадили присязі, нібито виманили на пункт "Джанкой".

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника штабу Чорноморського флоту РФ.

"На пункт пропуску "Джанкой" співробітники СБУ через підставних осіб заманили прапорщика Максима Одинцова і молодшого сержанта контрактної служби Олександра Баранова нібито для передачі їм завірених документів, що підтверджують отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах України", - повідомив представник флоту.

"Відразу після виходу Максима Одинцова і Олександра Баранова за межі Російської Федерації, військовослужбовці були затримані представниками СБУ і вивезені в Миколаївську область України", - додав він.

При цьому глава МЗС РФ Сергій Лавров вже заявив, що це була провокація, передає Тасс.

"Ми вважаємо, що це була незаконна провокація, вчинена спецслужбами України на території РФ щодо російських громадян. Цим займаються наші правоохоронні органи", - сказав він.

Як відомо, в СБУ раніше заявили, що затримали на адмінкордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

СБУ проведе брифінг, в тому числі з цього приводу вдень у вівторок.

Теми: Крим
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IP: 185.23.165.---brs22.11.2016 13:09
шо, скупились москалі? :)
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