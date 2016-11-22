Дезертирів затримали на території, контрольованій Україною – штаб

Двох дезертирів затримали відповідно до чинного законодавства на території, яку контролює український уряд.

Про це на брифінгу 22 листопада заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання журналістів.

"Цих людей затримали на території, яка контролюється Україною. З'ясовано, що це колишні військовослужбовці Збройних сил України, які не виконали відповідну директиву і не перемістилися з АР Крим під час окупації півострова Російською Федерацією", – сказав полковник.

"Таким чином вони зрадили військовій присязі і по них є відповідні кримінальні провадження. Затримання відбулося в межах чинного законодавства України", – наголосив Мотузяник.

За його словами, мета, з якою ці люди перетинали адміністративну межу наразі невідома

Імена наразі Міноборони не розголошує.

Водночас Міноборони РФ раніше називало прізвища Максима Одинцова та Олександра Баранова.

ЗМІ також розкрили подробиці біографій затриманих біля Криму військових.

Як відомо, в СБУ раніше заявили, що затримали на адмінкордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

У Росії ж заявляють, що колишніх українських військових нібито виманили на пункт "Джанкой".

Валентина Романенко, УП