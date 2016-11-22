Керманич ОУН відхрестився від Коханівського і погромів у Києві

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Вівторок, 22 листопада 2016, 13:54

Микола Коханівський, який закликав до погромів у центрі Києва 21 листопада, не має жодного відношення до Організації українських націоналістів.

Про це заявив голова ОУН Богдан Червак, коментуючи "Укрінформу" погроми в офісі "Українського вибору" та у відділенні російського "Сбербанку" у столиці.

"ОУН до вчорашніх подій у центрі Києва не має жодного відношення. Вони скоріше дискредитують ідею Майдану та ідею Української революції, аніж є відзначенням річниці Майдану", – заявив він.

"Вчорашні події аж ніяк не віддзеркалюють реальну ситуацію з оцінкою та значенням того, що відбулося три роки тому", – сказав Червак.

На його думку, подібні події "використовують вороги України, зокрема Москва, яка, як правило, їх анонсує, а потім використовує для пропаганди на своїх телеканалах".

Щодо Миколи Коханівського, який повів активістів із Майдану Незалежності на штурм "штабу Медведчука", то, за словами голови ОУН, він не пов'язаний із Організацією українських націоналістів: "Вони лише використовують назву "ОУН", але ці люди до ОУН не мають жодного відношення".

"Так з нашою організацією було завжди. Пригадуйте ті ж події Другої світової війни, коли у форму ОУН та УПА переодягалися більшовики і чинили безчинства під маркою ОУН. У наші часи теж такі історії були. Завжди хтось хотів використати абревіатуру "ОУН" для того, щоб дискредитувати національно-визвольних рух, Україну та українців. Те, що відбувається сьогодні, – саме з цієї опери", – сказав Червак.

Він не став відповідати на запитання про те, чому Коханівський зараз грає на руку Москви.

"Я б не хотів давати характеристики відверто маргінальному діячеві і вступати в полеміку з людиною, яка не становить якоїсь реальної політичної чи суспільної ваги. Як голова ОУН я не можу опускатися нижче плінтуса", – пояснив він.

Голова ОУН порадив поспілкуватися з цього приводу "з реальними бійцями батальйону ОУН – не фейковими, яким є Коханівський, та почути їхню думку з цього приводу". Зокрема, таким він назвав екс-заступника командира батальйону ОУН Бориса Гуменюка:

"Він член нашої організації, воював. Не бігає по Майдану і нічого не палить, хоча запідозрити його у лояльності до нинішньої влади теж не можна", – зазначив Червак.

Справжні бійці батальйону ОУН участі у погромах у Києві не брали, переконаний Червак.

"Та немає там нікого, хто воював. Ті, хто воював, вони і далі воюють. Але ніколи ті, хто воювали, не будуть робити те, що виробляє Коханівський. Поговоріть з бійцями, і вони вам розкажуть, чому", – сказав він.

Як відомо, увечері 21 листопада на Майдані Незалежності у Києві Коханівський закликав принести шини і запалити їх. Згодом частина учасників віча пішла громити офіс "Українського вибору" кума президента РФ Віктора Медведчука на Великій Василькіській, 23-б, і відділення російського "Сбєрбанка" біля станції м. "Льва Толстого".

Теми: Київ акції провокації
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Коментарі — 2
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IP: 93.75.36.---formalin22.11.2016 15:31
Друг Богдан тут дещо покривив душею: насамперед ОУНм, яку він очолює, не має жодного відношення до тої ОУН, якою була створена УПА. Отже, йому немає чого згадувати про УПА як про пов'язану структуру. Адже А.Мельник та його наступники не полюбляли взагалі згадувати про УПА позитивно... А крім того, що таке "форма ОУН"?.. Коханівський же пов'язаний, мабуть, з ОУНб (чи створеною нею організацією). І тому казати, що він не має ніякого відношення до ОУН - упереджено і необ'єктивно.
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IP: 195.242.80.---val mashtak 22.11.2016 14:11
Сценарий «Шатуна» был придуман отнюдь не нынешними кремлевскими политтехнологами вроде Суркова, Иуды Павловского и Бени Раппопорта из т.н. "наших" . И тем более, не т.н. "нашими" Вадиком Рабиновичем и Гешей Мураевым. А задолго до всей этой шушеры был разработан и успешно апробирован в 1917 г. Бронштейном и Ульяновым. Именно благодаря «Шатуну» горстке крикливых «шатунов»-унтерменшенов числом всего лишь в какую-то пару тысяч особей, перемещавшихся на паровозе по Российской империи от одной узловой ж/д станции к другой, удалось без единого выстрела и фактически без насилия, овладеть в 1917 г. 150-миллионой империей. Погодя сценарий придуманного большевиками «Шатуна» успешно использовали для захвата власти Муссолини и Гитлер… Именно этот сценарий захвата власти в украинских городах с помощью понаехавших из Кацапии шатунов-нашистов при поддержке местного люмпенья был положен в основу т.н. рускай вясны 2014 года. Подробнее читать о Шатуне : Ричард Пайпс, «РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», . — М.: 2005.
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