Офіс Медведчука в Києві не постраждав, "Сбербанк" потребує ремонту

Офіс "Українського вибору" у центрі Києва особливо не постраждав від нападу радикально налаштованих людей 21 листопада, зламано лише камери спостереження.

Про це керівник прес-служби цієї організації Олег Бабанін повідомив агентству "Українські новини".

"Вони не змогли зламати двері й намагалися пробитися в офіс через найближче вікно... Вони намагалися зайти через перехід усередині будівлі, увірвалися, побачили, що там проходу немає, – і підпалили", – сказав він.

За словами Бабаніна, було пошкоджено салон краси, розміщений у будівлі по сусідству з офісом організації, а безпосередньо офіс "Українського вибору" не було пошкоджено.

"Нападники намагалися виламати двері, які ведуть до офісу, і зруйнували зовнішні конструкції: вітрозахист, козирок. Я бачив, що збирали камери спостереження, кнопку дзвінка", – додав він.

Бабанін заявив, що камери спостереження знищено.

Він повідомив, що організація поки не підрахувала орієнтовний розмір збитків, але юристи "Українського вибору" вже працюють над відшкодуванням втрат.

Водночас, відділення російського "Сбербанку" біля площі Льва Толстого, яке розгромили після віче напередодні, будуть ремонтувати.

"У результаті інциденту потерпілих серед клієнтів і співробітників банку немає. Ведеться слідство правоохоронними органами", – сказав представник прес-служби банку.

Після проведення ремонтних робіт банк планує поновити роботу відділення у штатному порядку.

Як відомо, 21 листопада близько тисячі мітингувальників після "народного віче" до третьої річниці початку Євромайдану пройшли від столичного Майдану Незалежності до офісу руху "Український вибір" Віктора Медведчука – кума президента РФ.

Приблизно о 19:15 радикально налаштовані люди розгромили вхід у будівлю на вулиці Велика Васильківська, 23-б, у якій розташовано офіс, зірвали камери спостереження, розбили вікна на першому поверсі й кинули в приміщення кілька димових шашок. Пожежу там загасили.

Крім того, у понеділок увечері розгромили відділення російського "Сбербанку" на пл. Льва Толстого. Як пише очевидець і журналіст Олександр Хоменко у Facebook, "від "Сбербанку" нічого не залишили взагалі".

Відділення "Сбербанку" розгромили Фото Олександра Хоменка, Depo.ua

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що "у цьому контексті відкрито кримінальне провадження за статтями "хуліганство" та "навмисне пошкодження майна".

"Я вважаю погроми неприпустимими", – сказав він у ефірі "Радіо Свобода".