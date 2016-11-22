Гройсман пригрозив фармацевтам на випадок дефіциту ліків із 1 січня

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Вівторок, 22 листопада 2016, 14:56

Ціни на ліки з 1 січня 2017 року мають бути справедливими для громадян, прем’єр-міністр Володимир Гройсман застеріг фармацевтів від створення штучного дефіциту ліків.

На зустрічі з представниками фармацевтичних компаній у вівторок він зазначив, що для вирішення проблем із ціноутворенням на ліки уряд вирішив спростити реєстрацію ліків і створити систему "референтного ціноутворення".

"Нам потрібно створювати умови, за яких держава буде ефективно компенсувати частину вартості ліків для хронічно хворих людей. І нещодавно уряд ухвалив два рішення: про референтне ціноутворення – тобто систему справедливого ціноутворення на ліки, і про запровадження реальної компенсації й реінбурсації на ліки для лікування гіпертонії, цукрового діабету другого типу й астми – і ми запроваджуємо це з 1 квітня 2017 року", – сказав Гройсман.

"На ці цілі ми на початок передбачили 500 мільйонів гривень, а також ми віддані ідеї проведенню публічної закупівлі ліків через міжнародні організації. І на ці цілі держава передбачила в наступному бюджеті на 2017 рік 5,9 мільярда гривень", – зазначив він

"Ми маємо в 2017 році отримати добру якість ліків в Україні, справедливу ціну на ці ліки, захистити тих хронічних хворих, які не можуть придбати собі ліки, й компенсувати вартість цих ліків із держбюджету – на що кошти передбачені", – додав прем’єр.

Він уточнив: 5,9 мільярди гривень передбачено на закупівлю ліків для пацієнтів лікарень.

"Я розумію, що це рішення не всім подобається і не всі готові змиритися з тим, що настав час, коли все буде абсолютно прозоро, без корупційних чинників, без корупційних прояві з боку влади", – сказав Гройсман і закликав фармацевтичні компанії виступити "провайдерами" реалізації справедливого утворення цін на ліки та якості останніх.

Він нагадав, що з 1 січня 2017 року набуває чинності рішення про референтне ціноутворення: "У нас є місяць чи трошки більше – а про це рішення ви знаєте не перший день – на те, щоб провести усі необхідні заходи для якісного виконання рішень уряду".

Прем’єр застеріг від створення штучного дефіциту ліків:

"Вони (такі випадки) точно не принесуть користі ініціаторам… Якщо ми будемо відчувати, що хтось із присутніх на ринку – а я переконаний, що більшість підійде до цього добросовісно, – намагається створювати штучний дефіцит ліків або несумлінно виконувати рішення, або завищувати ціни… Ну, у нас не буде іншого виходу. Ми будемо визначати ціль – і іншого виходу, як досягти цієї цілі, в нас не буде".

"Принцип буде такий: бачу ціль – не бачу перешкод. Я би дуже не хотів, щоб ми вдавалися до таких стосунків. Я би дуже хотів, щоб ми з вами побудували абсолютно партнерський діалог, у якому люди відчують ці зміни на власному житті, власному гаманці – що їм треба буде витрачати, принаймні, менше, ніж сьогодні", – сказав Гройсман.

У свою чергу, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначила, що в Україні 90% вартості ліків оплачують із кишені пацієнтів і лише 10% – за державні кошти й держзакупівлі.

У травні Гройсман уже заявляв, що чиновники штучно завищили ціни на ліки в Україні.

Олена Рощенко, УП

Теми: здоров'я ціни Гройсман
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IP: 92.113.160.---Дідусь Іванович22.11.2016 15:43
Це вже державна охорона здоров'я, хоча поки що здоров'я вже хворих. Коли ж влада сама займається фармацевтичним і лікувальним бізнесом, то тоді нікому охороняти здоров'я навіть ще здорових.
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