СБУ оприлюднила відео затримання кримських дезертирів

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Вівторок, 22 листопада 2016, 14:57

Служба безпеки розповіла подробиці затримання дезертирів на адмінкордоні з Кримом.

Відео затримання оприлюднив на брифінгу у Києві 22 листопада глава СБУ Василь Грицак.

Грицак уточнив, цього разу відео не постановочне, а автентичне, зняте на місці подій.

За словами глави СБУ, дезертирів, які перейшли на російський бік, – Олександра Баранова та Максима Одинцова – СБУ затримала на адміністративному кордоні з Кримом на Чонгарі без провокацій.

"Це колишні військовослужбовці ЗСУ, спочатку їх було троє, вони хотіли отримати документи про закінчення навчального закладу за гроші, ініціювали розмови з громадянами України", – сказав Грицак.

"Вони хотіли отримати документи про вищу освіту, щоб стати офіцерами РФ", – додав він.

 
 

Грицак зауважив, що третій військовий просто не приїхав на Чонгар, тому його не було затримано.

Документи про вищу освіту дезертирам мав передати кур'єр на адміністративному кордоні з Кримом, СБУ відслідкувала цього кур'єра.

"Вони хотіли виманити цього кур'єра на ту сторону. Тобто він реально ризикував своїм життям", – додав Грицак.

Глава СБУ також наголосив, що дезертирам вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою судом в Миколаєві з можливістю внесення застави 250 і 350 тисяч гривень.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: СБУ
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