Богданов заявив, що відео з його звільненням - слідчий експеримент

Колишній офіцер ФСБ Росії Ілля Богданов заявив, що оприлюднений Службою безпеки України відеозапис з його звільненням із заручників є постановочним.

Про це Богданов розповів в інтерв’ю виданню Depo.ua.

"Це відео знято не в момент захоплення злочинного угруповання. Це знімалося, коли проводився слідчий експеримент. Але є записи телефонних переговорів, які не були оприлюднені, тобто тих, коли я був на волосок від смерті, і не було ніякої надії на кого-небудь", – розповів Богданов.

Як повідомлялося, про зникнення в Києві Богданова стало відомо 14 листопада.

18 листопада глава СБУ Василь Грицак заявив, що українські правоохоронці запобігли вбивству Богданова злочинним угрупованням, керованим з Росії.

За його словами, Богданова викрали в Києві і переправили до Харкова. За задумом російських кураторів, його мали вбити, а труп переправити до Росії.

Пізніше Богданов повідомив, що збирається працювати в прес-центрі СБУ.

Як відомо, Богданов був кадровим офіцером ФСБ, який у 2014 році перейшов на сторону України, брав участь у бойових діях на Донбасі як боєць "Правого сектору", зокрема, провів у диспетчерській вежі Донецького аеропорту близько місяця. Богданов отримав громадянство України.