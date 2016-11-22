В.о. директора люстраційного департаменту стала 23-річна помічниця Козаченко

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Вівторок, 22 листопада 2016, 17:17

Міністерство юстиції призначило виконувачем обов'язків директора департаменту з питань люстрації Анну Калинчук замість Тетяни Козаченко.

Про це "Українським новинам" повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

"Трудовий колектив департаменту зібрався і запропонував кандидатуру в. о. директора Ані (Калинчук). Я підтримав цю кандидатуру", – сказав він.

 
Калинчук допомагала Козаченко запроваджувати люстрацію
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Петренко підкреслив, що відставка Козаченко була плановою, оскільки вона не мала наміру перебувати на державній службі понад 2 роки.

За словами міністра, в найближчі 2-3 тижні відбудеться оновлення складу Громадського люстраційного комітету.

Після завершення формування нового складу комітету буде оголошено відкритий конкурс на главу люстраційного департаменту Мін'юсту.

Ганні Калинчук 23 роки, вона народилася в Бориславі Львівської області.

Закінчила Національну Острозьку академію, працювала в адвокатському об'єднанні "Юридична компанія" Капітал ".

Раніше обіймала посаду помічниці Козаченко.

Як повідомлялося, 21 листопада Козаченко звільнилася з посади директора люстраційного департаменту Мін'юсту.

Теми: люстрація Мін'юст
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IP: 181.197.188.---Анатолій Яковенко22.11.2016 17:25
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