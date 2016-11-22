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И.о. директора люстрационного департамента стала 23-летняя помощница Козаченко

Вторник, 22 ноября 2016, 16:17

Министерство юстиции назначило исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анну Калынчук вместо Татьяны Козаченко.

Об этом "Українським новинам" сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Трудовой коллектив департамента собрался и предложил кандидатуру и. о. директора Ани (Калынчук). Я поддержал эту кандидатуру", – сказал он.

 
Калинчук помогала Козаченко внедрять люстрацию
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Петренко подчеркнул, что отставка Козаченко была плановой, так как она не намерена была пребывать на государственной службе более 2 лет.

По словам министра, в ближайшие 2-3 недели произойдет обновление состава Общественного люстрационного комитета.

После завершения формирования нового состав комитета будет объявлен открытый конкурс на главу люстрационного департамента Минюста.

Анне Калынчук 23 года, она родилась в Бориславе Львовской области.

Окончила Национальный университет "Острожская академия", работала в адвокатском объединении "Юридическая компания"Капитал".

Ранее занимала должность помощницы Козаченко.

Как сообщалось, 21 ноября Козаченко уволилась с должности директора люстрационного департамента Минюста.

Темы: люстрацияМинюст
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