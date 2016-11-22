И.о. директора люстрационного департамента стала 23-летняя помощница Козаченко

Министерство юстиции назначило исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анну Калынчук вместо Татьяны Козаченко.

Об этом "Українським новинам" сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Трудовой коллектив департамента собрался и предложил кандидатуру и. о. директора Ани (Калынчук). Я поддержал эту кандидатуру", – сказал он.

Калинчук помогала Козаченко внедрять люстрацию facebook

Петренко подчеркнул, что отставка Козаченко была плановой, так как она не намерена была пребывать на государственной службе более 2 лет.

По словам министра, в ближайшие 2-3 недели произойдет обновление состава Общественного люстрационного комитета.

После завершения формирования нового состав комитета будет объявлен открытый конкурс на главу люстрационного департамента Минюста.

Анне Калынчук 23 года, она родилась в Бориславе Львовской области.

Окончила Национальный университет "Острожская академия", работала в адвокатском объединении "Юридическая компания"Капитал".

Ранее занимала должность помощницы Козаченко.

Как сообщалось, 21 ноября Козаченко уволилась с должности директора люстрационного департамента Минюста.