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В.о. директора люстраційного департаменту стала 23-річна помічниця Козаченко

Вівторок, 22 листопада 2016, 16:17

Міністерство юстиції призначило виконувачем обов'язків директора департаменту з питань люстрації Анну Калинчук замість Тетяни Козаченко.

Про це "Українським новинам" повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

"Трудовий колектив департаменту зібрався і запропонував кандидатуру в. о. директора Ані (Калинчук). Я підтримав цю кандидатуру", – сказав він.

 
Калинчук допомагала Козаченко запроваджувати люстрацію
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Петренко підкреслив, що відставка Козаченко була плановою, оскільки вона не мала наміру перебувати на державній службі понад 2 роки.

За словами міністра, в найближчі 2-3 тижні відбудеться оновлення складу Громадського люстраційного комітету.

Після завершення формування нового складу комітету буде оголошено відкритий конкурс на главу люстраційного департаменту Мін'юсту.

Анні Калинчук 23 роки, вона народилася в Бориславі Львівської області.

Закінчила Національний університет "Острозька академія", працювала в адвокатському об'єднанні "Юридична компанія" Капітал ".

Раніше обіймала посаду помічниці Козаченко.

Як повідомлялося, 21 листопада Козаченко звільнилася з посади директора люстраційного департаменту Мін'юсту.

"Українська правда" у Threads

Теми: люстраціяМін'юст
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