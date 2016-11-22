В.о. директора люстраційного департаменту стала 23-річна помічниця Козаченко

Міністерство юстиції призначило виконувачем обов'язків директора департаменту з питань люстрації Анну Калинчук замість Тетяни Козаченко.



Про це "Українським новинам" повідомив міністр юстиції Павло Петренко.



"Трудовий колектив департаменту зібрався і запропонував кандидатуру в. о. директора Ані (Калинчук). Я підтримав цю кандидатуру", – сказав він.

Калинчук допомагала Козаченко запроваджувати люстрацію facebook

Петренко підкреслив, що відставка Козаченко була плановою, оскільки вона не мала наміру перебувати на державній службі понад 2 роки.



За словами міністра, в найближчі 2-3 тижні відбудеться оновлення складу Громадського люстраційного комітету.



Після завершення формування нового складу комітету буде оголошено відкритий конкурс на главу люстраційного департаменту Мін'юсту.



Анні Калинчук 23 роки, вона народилася в Бориславі Львівської області.



Закінчила Національний університет "Острозька академія", працювала в адвокатському об'єднанні "Юридична компанія" Капітал ".



Раніше обіймала посаду помічниці Козаченко.



Як повідомлялося, 21 листопада Козаченко звільнилася з посади директора люстраційного департаменту Мін'юсту.