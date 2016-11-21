Сина Джемілєва мають звільнити в п'ятницю – адвокат

Російський адвокат Марк Фейгін підтвердив інформацію про майбутнє звільнення сина лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва – Хайсера.



Про це він сказав у коментарі виданню "Крим Реалії" 21 листопада.



"Хайсера Джемілєва звільнять найближчої п'ятниці, оскільки термін його ув'язнення закінчується", – повідомив Фейгін.



Адвокат, втім, не виключив можливості виникнення перешкод у процесі звільнення сина Джемілєва.



"Перешкоди завжди можуть виникнути, ніхто від них не застрахований. Що стосується місця його перебування після звільнення, то зараз це питання (оскільки було встановлено адміністративний нагляд) вирішується", – сказав Фейгін.

Раніше російський адвокат Микола Полозов не виключав, що проти сина Джемілєва в Росії можуть порушити нову кримінальну справу.

"Сам Хайсер необхідний РФ в якості заручника, інструменту тиску на його батька, лідера кримських татар", – висловив він свою думку.

Як відомо, Совєтський райсуд Астрахані на "таємному засіданні" встановив адміністративний нагляд на 3 роки над сином Хайсером Джемілєвим.

"Це означає, що після звільнення він повинен буде протягом трьох років відзначатися в поліції, не може залишати регіон і повинен бути вдома в певний час", – пояснював Полозов.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що у травні 2013 року він у дворі свого дому в Бахчисараї вбив знайомого родини Февзі Едемова з рушниці свого батька.

До анексії Криму Росією Дніпровський суд Києва визначив для Хайсера Джемілєва міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

Верховний суд Російської Федерації скоротив на 1,5 роки термін ув’язнення у 5 років, визначений Краснодарським крайовим судом РФ.

Хайсер Джемілев відбуває покарання в Астраханській колонії №10, оскільки Росія відмовилася видати його Україні за повторним екстрадицій ним запитом.