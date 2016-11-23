У Росії затримали українця і передали донецьким бойовикам – Геращенко

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Середа, 23 листопада 2016, 16:40

Представник України у гуманітарній групі на мінських переговорах Ірина Геращенко стверджує, що у Росії був затриманий і переданий донецьким бойовикам громадянин України.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Ми разом з обмудсменом (Валерією) Лутковською отримали інформацію, що РФ безпідставно затримала громадянина України Ніколаєва і ... передала його ОРДО. Більше того, громадянина України передали бойовикам через неконтрольовані ділянки кордону, а це незаконне переміщення людей, що є злочином в контексті міжнародного гуманітарного права", – написала вона.

Геращенко також повідомила, що ключовим питанням переговорів було звільнення заручників, однак прогресу в цьому питанні досягти не вдалося. Зокрема, вона нагадала, що Україна вимагає звільнення підлітків, яких бойовики звинуватили в диверсіях.

Вона додала, що українська сторона "готова напередодні новорічних і різдвяних свят збільшити кількість робочих віконечок і прикордонників на КПВВ і також збільшити дозвіл на провезення поклажі з 50 до 75 кг".

Геращенко також закликала представників окупованої частини Луганщини оплачувати постачання води та не допустити гуманітарної карастрофи, яка може виникнути. За її словами, блокування оплати з метою доведення до такої катастрофи здійснює Росія.

Українська правда

Теми: АТО Росія
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IP: 37.54.206.---Valijan Mojahed23.11.2016 17:57
За воду, скажу так,- дуже схоже на росію.
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