В России задержали украинца и передали донецким боевикам – Геращенко

00
1
Среда, 23 ноября 2016, 16:40

Представитель Украины в гуманитарной группе на минских переговорах Ирина Геращенко утверждает, что в России был задержан и передан донецким боевикам гражданин Украины.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Мы вместе с обмудсменом (Валерией) Лутковской получили информацию, что РФ безосновательно задержала гражданина Украины Николаева и ... передал его ОРДО. Более того, гражданина Украины передали боевикам через неконтролируемые участки границы, а это незаконное перемещение людей, что является преступлением в контексте международного гуманитарного права", – написала она.

Геращенко также сообщила, что ключевым вопросом переговоров было освобождение заложников, однако прогресса в этом вопросе достичь не удалось. В частности, она напомнила, что Украина требует освобождения подростков, которых боевики обвинили в диверсиях.

Она добавила, что украинская сторона "готова в преддверии новогодних и рождественских праздников увеличить количество рабочих окошек и пограничников на КПВВ и также увеличить разрешение на провоз клади с 50 до 75 кг".

Геращенко также призвала представителей оккупированной части Луганщины оплачивать поставку воды и не допустить гуманитарной карастрофи, которая может возникнуть. По ее словам, блокирование оплаты с целью доведения до такой катастрофы осуществляет Россия.

Украинская правда

Темы: АТО Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Волонтеры создали масштабную базу данных про армию РФ на Донбассе 23 ноября 2016, 13:30
Кабмин решил "квартирный вопрос" для переселенцев-инвалидов войны 23 ноября 2016, 13:00
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 3 ранены – штаб 23 ноября 2016, 12:37
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.54.206.---Valijan Mojahed23.11.2016 17:57
За воду, скажу так,- дуже схоже на росію.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Переговоры в Минске: Договорились открыть КПВВ в Золотом до 10 декабря
Нищук: волну с "генетикой" подняли российские СМИ
В России задержали украинца и передали донецким боевикам – Геращенко
Медяник в суде расхвалил "государственную позицию" Ефремова
Все новости
От создателей

Заведение для ценителей вина и джаза на Золотых Воротах

Отпущение греха

Папа римский Франциск разрешил прощать аборты