Нардепи від Опоблоку хочуть взяти Єфремова на поруки

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Середа, 23 листопада 2016, 18:29

Більше десяти народних депутатів фракції "Опозиційний блок" просять суд віддати екс-лідера фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова на поруки під особисте зобов'язання.

Про це під час судового засідання в Печерському райсуді Києва заявили народні депутати Сергій Ларін, Юрій Мірошниченко, Юрій Мороко.

Серед підписантів, зокрема депутати Скорик, Воропаєв, брати Добкіни, Львочкіна та Шуфрич.

Як відомо. Єфремов підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень: заволодінні майном (ст. 191 ч. 5 КК); вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ст. 110 ч. 3 КК); здійснення організаційного та іншого сприяння створенню терористичної організації "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 КК).

Під час засідання суду у понеділок Єфремов відмовився назвати Росію окупантом.

Роман Кравець, Саша Ночь, УП

Теми: Опозиційний блок Єфремов
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IP: 95.133.95.---lex-us23.11.2016 18:56
А що це за такий запобіжний захід і чим він передбачений?)))
Яка буде відповідальність тих депутатів, якщо він втече?
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