Нардепы от Оппоблока хотят взять Ефремова на поруки

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Среда, 23 ноября 2016, 18:29

Более десяти народных депутатов фракции "Оппозиционный блок" просят суд отдать экс-лидера фракции "Партия регионов" Александра Ефремова на поруки под личное обязательство.

Об этом во время судебного заседания в Печерском райсуде Киева заявили народные депутаты Сергей Ларин, Юрий Мирошниченко, Юрий Мороко.

Среди подписантов, в частности депутаты Скорик, Воропаев, братья Добкины, Левочкина и Шуфрич.

Как известно, Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений: завладении имуществом (ст. 191 ч. 5 УК); совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ст. 110 ч. 3 УК); совершении организационного и другого содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3, ч. 1 УК).

Во время заседания в понедельник Ефремов отказался назвать Россию оккупантом.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП

Темы: Оппозиционный блок Ефремов
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IP: 95.133.95.---lex-us23.11.2016 18:56
А що це за такий запобіжний захід і чим він передбачений?)))
Яка буде відповідальність тих депутатів, якщо він втече?
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