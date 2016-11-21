Єфремов відмовився назвати Росію окупантом

Екс-голова фракції Партія регіонів Олександр Єфремов на засіданні Печерського райсуду Києва відмовився відповідати на запитання журналістів про російську агресію проти України

На запитання, чи веде Росія війну проти України, на його думку, Єфремов відповів:

"Це питання потрібно задати президенту. Це він підписав мінські угоди" – цитує Ліга.net.

На запитання, то окупант Росія чи ні, Єфремов сказав: "Я вам відповів на всі запитання".

А на запитання, чи причетний він до фінансування так званої "ЛНР", Єфремов заявив, що його звинувачують "у всіх смертних гріхах".

"Немає такого документа, який може підтвердити цей факт", – заявив екс-"регіонал".

Печерський райсуд 21 листопада розглядає клопотання сторони звинувачення про продовження запобіжного заходу Єфремову у вигляді утримання під вартою на 2 місяці.

У ході засідання захист політика подав низку відводів – судовому секретарю й одному із прокурорів. Заслухавши сторони, слідчий суддя не задовольнив клопотання захисту.

Адвокат Єфремова Євген Солодко подав також заяву про відвід судді, посилаючись на те, що той нібито "порушує право підсудного на захист".

У ході засідання суддя відмовив у клопотанні захисту про перерву в судовому засіданні до наступного дня через те, що один із адвокатів Єфремова перебуває у відрядженні за кордоном і не зможе брати участь у засіданні.

"У нього є важливі докази в цій справі", – заявив адвокат Олександр Мельников.

Після клопотання про відвід слідчого судді останній оголосив про безстрокову перерву в засіданні для його розгляду.

Як відомо, Єфремова затримали 14 лютого 2015 року, йому висунули звинувачення за ч. 2 ст. 364 КК (зловживання владою чи службовим становищем). Суд встановив екс-регіоналу заставу у 3,6 млн грн, яку вніс Борис Колесников.

Того ж року проти Єфремова висунули звинувачення за ч. 3 ст. 161 КК (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі й ненависті). 31 березня 2016 року ГПУ закрила цю кримінальну справу й повернула заставу в розмірі 60,9 тис. грн.

30 липня Єфремова затримали в аеропорті "Бориспіль".

1 серпня суд задовольнив клопотання прокуратури й обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою до 28 вересня.

Суд не може відпустити Єфремова під особисте зобов'язання, на поруки чи під домашній арешт, а також відпустити під заставу, оскільки екс-нардеп підозрюється в злочині проти засад національної безпеки. Це регламентує ч. 5 с. 176 КПК.

У жовтні Апеляційний суд Києва підтвердив рішення про арешт Єфремова до 24 листопада. Після цього він може вийти на свободу, якщо арешт не продовжать.