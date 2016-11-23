У зоні АТО у середу активно працювали снайпери бойовиків

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Середа, 23 листопада 2016, 19:38

Проросійські бойовики у середу 22 рази обстріляли позиції українських військових.

Як повідомляє прес-центр АТО, з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Мар’їнці, Широкиному, Красногорівці і Талаківці. По Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополю стріляв снайпер.

"На Донецькому напрямку стріляли по наших позиціях в районі Авдіївки та Луганського з БМП, гранатометів та стрілецької зброї. З тих же видів озброєння окупанти вели вогонь в напрямку Новолександрівки та Троїцького на Луганщині. По Новоолександрівці стріляв також снайпер", - сказано у повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО
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