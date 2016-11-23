В зоне АТО в среду активно работали снайперы боевиков

Пророссийские боевики в среду 22 раза обстреляли позиции украинских военных.

Как сообщает пресс-центр АТО, из минометов и гранатометов боевики вели огонь по Марьинке, Широкино, Красногоровке и Талаковке. По Новотроицкому, Марьинке и Павлополю стрелял снайпер.

"На Донецком направлении стреляли по нашим позициям в районе Авдеевки и Луганского из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. С тех же видов вооружения оккупанты вели огонь в направлении Новолександровки и Троицкого на Луганщине. По Новоалександровке стрелял также снайпер", - сказано в сообщении.

Украинская правда