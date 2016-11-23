У зоні АТО у середу активно працювали снайпери бойовиків
Середа, 23 листопада 2016, 18:38
Проросійські бойовики у середу 22 рази обстріляли позиції українських військових.
Як повідомляє прес-центр АТО, з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Мар’їнці, Широкиному, Красногорівці і Талаківці. По Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополю стріляв снайпер.
"На Донецькому напрямку стріляли по наших позиціях в районі Авдіївки та Луганського з БМП, гранатометів та стрілецької зброї. З тих же видів озброєння окупанти вели вогонь в напрямку Новолександрівки та Троїцького на Луганщині. По Новоолександрівці стріляв також снайпер", - сказано у повідомленні.
Українська правда