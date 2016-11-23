У Мін'юсті мають сумнів у тому, що відеодопит Януковича відбудеться

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Середа, 23 листопада 2016, 20:33

Перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова сумнівається, що допит екс-президента Віктора Януковича у режимі відеоконференції відбудеться.

Про це вона сказала в ефірі 112 каналу.

"У мене багато обгрунтованих сумнівів, що цей допит взагалі відбудеться, ми не вперше про нього говоримо", - зазначила Севостьянова.

Вона також висловила думку, що Янукович не має виступати у справах Майдану як свідок.

"Висловлю суб’єктивну думку, але я не бачу, які можуть бути надані докази Януковичем у цій справі як свідком. Це головна обинувачувана особа в Україні. Є багато інструментів, починаючи із заочного засудження, завдяки яким можна було б оперативно розглянути цю справу і притягнути його до відповідальності, і вже потім шукати інструменти, як повернути в Україну для відбування покарання", - сказала вона.

Як відомо, допит Януковича в режимі відеоконференції у справі 5 "екс-беркутівців" заплановано у Святошинському райсуді Києва на 25 листопада поточного року.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк попросив Державну судову адміністрацію України забезпечити якісний відеозв'язок між Святошинським судом і Ростовським обласним судом. Він заявив, що допит може бути зірваний.

Теми: Янукович Мін'юст
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IP: 37.229.144.---Юрій Чайка23.11.2016 21:16
А я не маю ЖОДНОГО СУМНІВУ - ніхто Януковича до ефіру не допустить...
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