Слободян: Гумконвої РФ – спроба зберегти хорошу міну за поганої гри

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Четвер, 24 листопада 2016, 09:11

У Державній прикордонній службі заявляють, що вчергове прикордонники не оглядали гумконвой, який росіяни в порушення всіх міжнародних норм направили через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Про це "Українській правді" заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, росіяни " в односторонньому порядку оформили транспортні засоби в порушення міжнародних норм щодо направлення гуманітарних вантажів".

"З 5:55 до 7:10 через неконтрольовані пункти пропуску Донецьк та Матвіїв Курган зайшли 47 автомобілів. Характерна особливість, що в ноті від російського МЗС було заявлено про 40 автомобілів", - зазначив Слободян.

Він додав, що українські прикордонники не брали участі в огляді транспортних засобів, оскільки РФ порушила міжнародні норми, але "візуально вони змогли встановити, що більша частина вантажівок була з нібито продуктами – їх було 27 і 9 – з медикаментами".

Водночас Слободян припустив, що такі "гуманітарні конвої" Росії – це спроба "сохранить хорошую мину при плохой игре", оскільки Україна та інші міжнародні організації завозять на Донбас набагато більше гуманітраної допомоги.

"У нас щодня завозяться тони гумвантажів: і Червоний хрест, і міжнародні волонтерські організації. Обсяги цієї допомоги в рази перевищують обсяги того, що перевозять у цих "фейкових гумконвоях" від РФ", - сказав Слободян.

На питання, чи є інформація про те, що росіяни завозять зброю у гумконвоях, і чи доцільніше їм для цього використовувати потяги, Слободян відповів:

"Це швидше питання до ГУР. Але робити це через гумконвої росіянам зараз недоцільно. У нас є 409 км кордону, які нам тимчасово непідконтрольні і через них росіяни можуть завозити і зброю, і важку техніку".

Як відомо, раніше Росія заявила, що  ввезла в Україну 58-й гумконвой.

Оксана Коваленко, УП

Теми: кордон Росія
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