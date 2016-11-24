Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Слободян: Гумконвої РФ – спроба зберегти хорошу міну за поганої гри

Четвер, 24 листопада 2016, 08:11
Слободян: Гумконвої РФ – спроба зберегти хорошу міну за поганої гри

У Державній прикордонній службі заявляють, що вчергове прикордонники не оглядали гумконвой, який Росіяни в порушення всіх міжнародних норм направили через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Про це "Українській правді" заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, росіяни "в односторонньому порядку оформили транспортні засоби в порушення міжнародних норм щодо направлення гуманітарних вантажів".

"З 5:55 до 7:10 через неконтрольовані пункти пропуску Донецьк та Матвіїв Курган зайшли 47 автомобілів. Характерна особливість, що в ноті від російського МЗС було заявлено про 40 автомобілів", - зазначив Слободян.

Він додав, що українські прикордонники не брали участі в огляді транспортних засобів, оскільки РФ порушила міжнародні норми, але "візуально вони змогли встановити, що більша частина вантажівок була з нібито продуктами – їх було 27 і 9 – з медикаментами".

Водночас Слободян припустив, що такі "гуманітарні конвої" Росії – це спроба "сохранить хорошую мину при плохой игре", оскільки Україна та інші міжнародні організації завозять на Донбас набагато більше гуманітарної допомоги.

"У нас щодня завозяться тони гумвантажів: і Червоний хрест, і міжнародні волонтерські організації. Обсяги цієї допомоги в рази перевищують обсяги того, що перевозять у цих "фейкових гумконвоях" від РФ", - сказав Слободян.

На питання, чи є інформація про те, що росіяни завозять зброю у гумконвоях, і чи доцільніше їм для цього використовувати потяги, Слободян відповів:

"Це швидше питання до ГУР. Але робити це через гумконвої росіянам зараз недоцільно. У нас є 409 км кордону, які нам тимчасово непідконтрольні і через них росіяни можуть завозити і зброю, і важку техніку".

Як відомо, раніше Росія заявила, що  ввезла в Україну 58-й гумконвой.

Оксана Коваленко, УП

Теми: кордонРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
кордон
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
Вагнерівців чекатиме смерть: ЗСУ надійно укріпили кордон з Білоруссю - Наєв
Ворог у червні втричі посилив обстріли північних кордонів України
Останні новини
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
Усі новини...
Реклама: