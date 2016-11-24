Україна відправить свої літаки гасити пожежі в Ізраїлі

Україна надасть допомогу Ізраїлю у гасінні пожеж, які вже третій день поспіль вирують в країні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Згідно з указом президента і рішенням уряду, МВС негайно направить два літака СНС Ан-32 для допомоги в подоланні пожеж, що вирують в Ізраїлі", - написав він на своєму Facebook.

Як відомо, десятки тисяч людей було евакуйовано в Ізраїлі та сотні доставлені в лікарні з травмами, пов'язаними з пожежами, в основному від отруєння димом.

Українська правда