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Ляшко хоче здати дипломатичний паспорт – і інших просить

Середа, 16 листопада 2016, 11:13

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив про готовність позбутися дипломатичного паспорту.

"Ось мій дипломатичний паспорт, я хочу здати цей паспорт", – сказав він під час обговорення постанови про звернення Верховної Ради до членів ЄС із закликом надати безвізовий режим українцям.

Ляшко звернувся до кожного депутата: "Поки немає безвізового режиму для всіх українців – здайте кожен свій дипломатичний паспорт, так, як це роблять депутати від фракції Радикальної партії".

"Нема чого їздити по блату з коханками по зеленій книжечці. Стійте по чергах у дипломатичних представництвах, переживайте ті самі тортури, які переживають українці, платіть бабки за візи – і їдьте по закордонах з візами", – заявив він.

"Закликаю всіх здати свій дипломатичний паспорт", – наголосив лідер "радикалів".

Ляшко додав: "Євросоюз замість віз нам підсовує свиню. Тому ми вимагаємо від Європи виконання своїх зобов’язань перед українцями".

Дещо раніше при обговоренні віце-спікер Ірина Геращенко зазначила: "Ми маємо з вами сьогодні дипломатичні паспорти, без віз. Так ось, оці люди, які мають дипломатичні паспорти, – вони бігають по посольствах і просять не давати Україні безвізовий режим".

Олена Рощенко, УП

Теми: візиЛяшко ОлегВерховна Радаєвроінтеграція
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