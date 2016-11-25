Суд відклав допит Януковича на 28 листопада

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 13:57

Святошинський суд переніс засідання, на якому повинні допитати екс-президента Віктора Януковича на 28 листопада 13.00 годину у справі злочинів на Майдані.

Таке рішення озвучив суддя в залі Святошинського районного суду.

Перед цим суддя Ростовського суду, з яким відбувається конференц-зв'язок, і де перебуває Янукович, повідомив, що засідання суду у Ростові зможуть організувати 28 листопада. 

Янукович підтвердив, що зможе прийти на засідання у понеділок 28 листопада і попросив встановити, хто причетний до зриву засідання суду.

Як відомо, причиною переносу засідання стало недоставлення до суду обвинувачуваних - "беркутівців", які перебувають у Лук'янівському СІЗО у Києві.

Будівлю СІЗО блокує кілька десятків людей. 

Українська правда

Теми: Янукович суд Росія
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Коментарі — 5
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IP: 93.75.43.---treanon25.11.2016 15:28
Треба було б перед початком допиту перевірити Януковича на відсутність у вухах автосуфлера - бо інакше не може бути впевненим, що автором відповідей на запитання суду буде саме Янукович, а не хтось інший.
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IP: 93.75.43.---treanon25.11.2016 15:23
А який, взагалі, сенс у перешкоджанні допиту Януковича? На мій погляд, такий допит, якщо б він відбувся, ураховуючи досить невеликі розумові здібності цього суб'єкта, міг би дати результат, - в тому сенсі, що Янукович міг би відповісти (сам того не підозрюючи) на деякі правильно поставлені запитання.
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IP: 91.207.66.---Mediantos25.11.2016 14:53
Как только Янек сбежал, я писал всем нашим курвам на почты, фейсбуки и др., чтобы обвинили Россию в агрессии с трибуны ООН и др. международных организаций, на основании того, что "Россия выкрала нашего президента"! И потребовали вернуть его назад.
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IP: 91.199.93.---chesno125.11.2016 14:31
шапки сброшены, все ясно
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IP: 93.74.55.---ЦЮК25.11.2016 14:29
Влада боїться показань Януковича. Про це свідчить перенесення судового засідання по надуманим причинам. Немає сумніву, що і надалі нинішні керманичі все будуть робити, щоб закрити рота екс-президенту. Треба не забувати, абсолютна більшість верховодів нашої влади, у тому числі і Порошенко, в свій час співпрацювали з Януковичем. Але як західний світ, у котрого ми просимо гроші, буде реагувати на такі недолугі правові поступки, де політика і корисливі інтереси понад усе.
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