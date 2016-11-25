Суд отложил допрос Януковича на 28 ноября

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Пятница, 25 ноября 2016, 13:57

Святошинский суд перенес заседание, на котором должны допросить экс-президента Виктора Януковича, на 28 ноября 13.00 (по Киеву) по делу преступлений на Майдане.

Такое решение озвучил судья в зале Святошинского районного суда.

Перед этим судья Ростовского суда, с которым проходит конференц-связь, и где находится Янукович, сообщил, что заседание суда в Ростове смогут организовать 28 ноября.

Янукович подтвердил, что сможет прийти на заседание в понедельник 28 ноября и попросил установить, кто причастен к срыву заседания суда.

Как известно, причиной переноса заседания стало недоставки в суд обвиняемых - "беркутовцев", которые находятся в Лукьяновском СИЗО в Киеве.

Янукович подтвердил, что может прийти на заседание в понедельник 28 ноября.

Здание СИЗО блокирует несколько десятков человек.

Украинская правда

Темы: Янукович суд Росcия
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Комментарии — 5
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IP: 93.75.43.---treanon25.11.2016 15:28
Треба було б перед початком допиту перевірити Януковича на відсутність у вухах автосуфлера - бо інакше не може бути впевненим, що автором відповідей на запитання суду буде саме Янукович, а не хтось інший.
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IP: 93.75.43.---treanon25.11.2016 15:23
А який, взагалі, сенс у перешкоджанні допиту Януковича? На мій погляд, такий допит, якщо б він відбувся, ураховуючи досить невеликі розумові здібності цього суб'єкта, міг би дати результат, - в тому сенсі, що Янукович міг би відповісти (сам того не підозрюючи) на деякі правильно поставлені запитання.
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IP: 91.207.66.---Mediantos25.11.2016 14:53
Как только Янек сбежал, я писал всем нашим курвам на почты, фейсбуки и др., чтобы обвинили Россию в агрессии с трибуны ООН и др. международных организаций, на основании того, что "Россия выкрала нашего президента"! И потребовали вернуть его назад.
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IP: 91.199.93.---chesno125.11.2016 14:31
шапки сброшены, все ясно
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IP: 93.74.55.---ЦЮК25.11.2016 14:29
Влада боїться показань Януковича. Про це свідчить перенесення судового засідання по надуманим причинам. Немає сумніву, що і надалі нинішні керманичі все будуть робити, щоб закрити рота екс-президенту. Треба не забувати, абсолютна більшість верховодів нашої влади, у тому числі і Порошенко, в свій час співпрацювали з Януковичем. Але як західний світ, у котрого ми просимо гроші, буде реагувати на такі недолугі правові поступки, де політика і корисливі інтереси понад усе.
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