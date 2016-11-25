Суд отложил допрос Януковича на 28 ноября

Святошинский суд перенес заседание, на котором должны допросить экс-президента Виктора Януковича, на 28 ноября 13.00 (по Киеву) по делу преступлений на Майдане.



Такое решение озвучил судья в зале Святошинского районного суда.



Перед этим судья Ростовского суда, с которым проходит конференц-связь, и где находится Янукович, сообщил, что заседание суда в Ростове смогут организовать 28 ноября.

Янукович подтвердил, что сможет прийти на заседание в понедельник 28 ноября и попросил установить, кто причастен к срыву заседания суда.



Как известно, причиной переноса заседания стало недоставки в суд обвиняемых - "беркутовцев", которые находятся в Лукьяновском СИЗО в Киеве.

Янукович подтвердил, что может прийти на заседание в понедельник 28 ноября.



Здание СИЗО блокирует несколько десятков человек.

Украинская правда