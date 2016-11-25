Янукович: я обурений!

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 14:31

Екс-президент Віктор Янукович "обурений" тим, що його допит не відбувся 25 листопада.

Про це він сказав журналістам у Ростові-на-Дону.

 
На засіданні суду в Ростові був присутній також прес-секретар сина Януковича Олександра Юрій Кірасир
Facebook віри холмогорової, рбк

"Я обурений тим, що сталося... "Сьогодні ми дізналися, що" Правий сектор "і радикали працюють за принципом Майдану за межами українського закону", - заявив він.

Він також обурився заявою глави МВС України Арсена Авакова, про те, щоб "не дати Януковичу інформаційний майданчик".

"Це означає, що міністр внутрішніх справ не виконує рішення суду, який прийняв рішення допитати мене як свідка. Страх від того, що будуть розкриті злочини Майдану, сьогодні є", – сказав він.

Янукович також заявив, що вирішив не скасовувати прес-конференцію, призначену на 25 листопада, проте не буде розголошувати там всю інформацію, яку планував.

"Все не зможу повідомити, що повинен буду сказати суду ... Дати їм шанс скористатися моїми свідченнями я не дам (до засідання суду 28 листопада)".

Янукович відмовився відповідати на запитання журналістів, заявивши, що на все відповість на прес-конференції.

"Ми з вами давно не зустрічалися", – сказав екс-президент.

Як відомо, у п'ятницю мав відбутися допит Януковича по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок була налагоджений, однак через неявку обвинувачених "беркутівців"засідання було перенесенона понеділок на 13:00 за київським часом.

Повідомлялося, що "беркутівців" блокували представники "Правого сектора" та активісти з прапорами "Вільні люди".

Адвокат "беркутівців" подав до ГПУ заяву про злочин з цього приводу.

Валентина Романенко, УП

 

Теми: Янукович
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IP: 193.46.66.---Sergio_S25.11.2016 14:44
Вы неправильно процитировали.

"Я обКурений" - заявил Янукович.
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