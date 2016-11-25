Янукович: я возмущен!

Экс-президент Виктор Янукович "возмущен" тем, что его допрос не состоялся 25 ноября.

Об этом он сказал журналистам в Ростове-на-Дону.

На заседании суда в Ростове присутствовал также пресс- секретарь сына Януковича Александра Юрий Кирасир Facebook веры Холмогоровой , рбк

"Я возмущен тем, что произошло, "Сегодня мы узнали, что "Правый сектор" и радикалы работают по принципу Майдана за пределами украинского закона", - заявил он.

Он также возмутился заявлением главы МВД Украины Арсена Авакова, о том, чтобы "не дать Януковичу информационную площадку".

"Это значит, что министр внутренних дел не исполняет решение суда, который принял решение допросить меня как свидетеля. Страх от того, что будут раскрыты преступления Майдана, сегодня есть".

Янукович также заявил, что решил не отменять пресс-конференцию, назначенную на 25 ноября, однако не будет разглашать там всю информацию, которую планировал:

"Всё не смогу сообщить, что должен буду сказать суду… Дать им шанс воспользоваться моими показаниями я не дам (до заседания суда 28 ноября)".

Янукович отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив, что на всё ответит на пресс-конференции.

"Мы с вами давно не встречались", – сказал экс-президент.

Как известно, в пятницу должен был состояться допрос Януковича по видеосвязи с Ростовским судом России. Янукович прибыл в суд и видеосвязь была налажена, однако из-за неявки обвиняемых "беркутовцев" заседание было перенесено на понедельник на 13:00 по киевскому времени.

Сообщалось, что "беркутовцев" блокировали представители "Правого сектора" и активисты с флагами "Вільні люди".

Адвокат "беркутовцев" подал в ГПУ заявление о преступлении по этому поводу.

Валентина Романенко, УП