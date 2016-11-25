Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Янукович: я возмущен!

Пятница, 25 ноября 2016, 13:31

Экс-президент Виктор Янукович "возмущен" тем, что его допрос не состоялся 25 ноября.

Об этом он сказал журналистам в Ростове-на-Дону.

 
На заседании суда в Ростове присутствовал также пресс-секретарь сына Януковича Александра Юрий Кирасир
Facebook веры Холмогоровой, рбк

"Я возмущен тем, что произошло, "Сегодня мы узнали, что "Правый сектор" и радикалы работают по принципу Майдана за пределами украинского закона", - заявил он.

Он также возмутился заявлением главы МВД Украины Арсена Авакова, о том, чтобы "не дать Януковичу информационную площадку".

"Это значит, что министр внутренних дел не исполняет решение суда, который принял решение допросить меня как свидетеля. Страх от того, что будут раскрыты преступления Майдана, сегодня есть".

Янукович также заявил, что решил не отменять пресс-конференцию, назначенную на 25 ноября, однако не будет разглашать там всю информацию, которую планировал:

"Всё не смогу сообщить, что должен буду сказать суду… Дать им шанс воспользоваться моими показаниями я не дам (до заседания суда 28 ноября)".

Янукович отказался отвечать на вопросы журналистов, заявив, что на всё ответит на пресс-конференции.

"Мы с вами давно не встречались", – сказал экс-президент.

Как известно, в пятницу должен был состояться допрос Януковича по видеосвязи с Ростовским судом России. Янукович прибыл в суд и видеосвязь была налажена, однако из-за неявки обвиняемых "беркутовцев" заседание было перенесено на понедельник на 13:00 по киевскому времени.

Сообщалось, что "беркутовцев" блокировали представители "Правого сектора" и активисты с флагами "Вільні люди".

Адвокат "беркутовцев" подал в ГПУ заявление о преступлении по этому поводу.

Валентина Романенко, УП

Темы: Янукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Янукович
Дело Януковича о захвате власти в 2010 году пошло в суд
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Последние новости
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
Все новости...
Реклама: